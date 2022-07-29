Канада виділить Україні додатковий кредит на $350 мільйонів
Канада збільшить суму виділеного раніше пільгового кредиту для України на 450 мільйонів канадських доларів ($351 млн у еквіваленті).
Залучення відповідного фінансування Кабінет міністрів схвалив на засіданні у п’ятницю, 29 липня, повідомляє Міністерство фінансів.
Додаткові кошти виділяються у межах кредитного договору між Україною та Канадою, в результаті чого загальна сума кредиту зросте до 1,45 млрд канадських доларів ($1,13 млрд).
"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 17 червня до держбюджету України надійшла перша частина цього кредиту від Канади на суму 1 млрд канадських доларів ($773 млн). Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережені зазначені умови.
Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.
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