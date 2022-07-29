Кабмін підтримав розширення віднесених до критичної інфраструктури об'єктів

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, завдяки якому об’єкти "поводження з побутовими відходами" буде віднесено до переліку життєво важливих послуг, порушення яких призведе до негативних наслідків для національної безпеки України.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

"Віднесення об’єктів "поводження з побутовими відходами" до переліку життєво важливих послуг – це крок до захисту критичної інфраструктури. Такими обʼєктами є сміттєсортувальні станції, сміттєпереробні заводи і сміттєспалювальні установки. На них буде проведена паспортизація, встановлена ідентифікація, визначені критерії. Адже від стану захищеності таких об’єктів залежить безперервність їх роботи, функціональність та відновлюваність, що своєю чергою впливає на охорону довкілля, збереження ресурсів та здоров’я населення", – зазначила Хоцянівська.

Законопроєкт "Про внесення зміни до статті 9 закону України "Про критичну інфраструктуру" щодо поводження з побутовими відходами" розроблений Мінрегіоном. Зміни передбачають розширення переліку життєво важливих функцій та/або послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України, підпунктом "поводження з побутовими відходами".