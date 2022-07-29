Грецькі компанії допомагають Росії перевозити нафту, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що судноплавні компанії з Греції продовжують надавати Росії танкери для перевезення нафти морем, таким чином допомагаючи їй заробляти.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю грецькому мовнику EPT, передає Європейська правда.

"У нас немає нарікань щодо уряду Греції, ми бачимо його послідовну позицію всередині ЄС, підтримку санкцій і надання Україні кандидатури на членство в ЄС. І особливо тому, на тлі цих справді хороших відносин, ми дуже здивовані ставленням грецьких судноплавних компаній, які, пропонуючи свої танкери, фактично допомагають Росії", – сказав Кулеба.

Відповідно до шостого пакету санкцій ЄС в межах нафтового ембарго, яке набуває чинності в грудні 2022 року, перевезення російської нафти морським шляхом не забороняється.

Раніше Кулеба заявляв, що грецькі приватні компанії "витягують РФ із зашморгу нафтового ембарго".

Як повідомлялося, "Велика сімка" прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської сирої нафти.