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Новини
6 306 26

Спекуляції з курсом: НБУ посилює вимоги до пунктів обміну валют

курс,валют

Національний банк України посилює вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

З метою підвищення конкуренції та збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти НБУ з травня 2022 року послабив низку обмежень щодо роботи банків у цьому сегменті ринку. Відповідні заходи мали на меті як зниження спекулятивного тиску у готівковому сегменті, так і зменшення обсягів так званого "банкоматного туризму".

Водночас, попри позитивний ефект від вжитих заходів з’явилися негативні тенденції зі спекулятивними ознаками у небанківському сегменті готівкового валютного ринку. Так, небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму".

"Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами", – підкреслили в НБУ.

Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим.

Зважаючи на це, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою.

  • По-перше, інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі – копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів. Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.
  • По-друге, відновлено обов’язок подання установами інформації до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній або іноземній валютах.
  • По-третє, для контролю за дотриманням небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку порядку здійснення валютних операцій та забезпечення безпеки в період дії воєнного стану процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися із обов'язковим веденням відеоспостереження. Крім того, висувається низка вимог до приміщень, в яких здійснюється купівля та продаж валютних цінностей. Зокрема, з метою підвищення безпеки центробанк перегляне технічні вимоги до кас.
  • По-четверте, для посилення контролю за додержанням вимог щодо здійснення купівлі та продажу валют винятково із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) інформація про використовувані РРО передаватиметься до Національного банку. Це дасть змогу підсилити податкову дисципліну. Відповідні небанківські установи ухиляються і практично не сплачують податок на прибуток. Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн грн за рік на весь ринок. За оцінками НБУ, в першому півріччі 2022 року середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ, становила 165 грн на місяць.

Водночас у НБУ зазначили, що йі зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні практично не зафіксовано ними зловживань у сфері здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Проте у разі виявлення таких зловживань, аналогічне регулювання буде запроваджено і для банківських установ.

Наведені та інші зміни містить постанова правління Національного банку України від 29 липня 2022 року №165 "Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39", що набирає чинності з 29 липня 2022 року (крім окремих норм, що стосуються обладнання приміщень системою відеоконтролю, що набирають чинності з 3 серпня 2022 року).

Автор: 

НБУ (9301) фінанси (221) обмін валюти (707)


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Топ коментарі
+18
Пропоную наступні нововведення - забрати цінники біля товарів - і ціну оголошувати тільки на касах. А то бариги - спекулянти, піднімаючи ціни розхитують "стабілізацію" "чесних професіоналів" НБУ.
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30.07.2022 09:39
+10
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30.07.2022 15:53
+9
akunamatataUA

@AkunamatataUa

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https://twitter.com/shopnew94 @shopnew94
и

https://twitter.com/5Slav @5Slav

Тобто паніка і стрибки курсу через табло, а не через економіку і намагання нажитись причетних на експортерах.....до речі на валюті від продажу зерна ! Яснопонятно !
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30.07.2022 10:05
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курс точно упадет, клоун же както верит в это, может это она и есть реформа от нбу))
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29.07.2022 20:08 Відповісти
найщиріший Шевченко із цілого вЗесвіту:

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01.08.2022 13:27 Відповісти
Ну молодцы. Нашли крайних. Тысячи обменников по всей стране умудрились сговорится. А то, что люди чаше в обменники идут купить доллары, а не продать, потому курс и растет, такое в голову НБУ конечно не приходит.
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29.07.2022 20:56 Відповісти
Так не вопрос, пусть государственные банки продают валюту по официальному курсу в количестве, необходимым для населения.
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29.07.2022 21:04 Відповісти
Пропоную наступні нововведення - забрати цінники біля товарів - і ціну оголошувати тільки на касах. А то бариги - спекулянти, піднімаючи ціни розхитують "стабілізацію" "чесних професіоналів" НБУ.
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30.07.2022 09:39 Відповісти
знову бариги в усьому винні
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30.07.2022 10:56 Відповісти
та кажіть як є -- пос писку рнбо -- бариги=порошенки... птри тому, що торгівці "рошенками" кажуть що здорожчало на 10%... а реально від курсу все навколо (логістика, енергоносії, здорожчало на 20%) але "кляті" рошенівці свої 10% мусять узяти... от які "ненажери"...
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30.07.2022 21:34 Відповісти
😆
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01.08.2022 11:03 Відповісти
akunamatataUA

@AkunamatataUa

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https://twitter.com/shopnew94 @shopnew94
и

https://twitter.com/5Slav @5Slav

Тобто паніка і стрибки курсу через табло, а не через економіку і намагання нажитись причетних на експортерах.....до речі на валюті від продажу зерна ! Яснопонятно !
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30.07.2022 10:05 Відповісти
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30.07.2022 15:53 Відповісти
так закрийте обмінники - війна, банки хай проводить валютні операцій згідно курсу НБУ
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30.07.2022 19:08 Відповісти
біда ще в тому, НБУ отримавши лярди західної допомоги на підтримання стабільної ситуації в економіці країіні взя та з "учора-на-сьогодні" неочуківано ніким з великих бізнесів підняв курс з 29,** до 37, **
Як вам такий "виважений" крок????????
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30.07.2022 21:31 Відповісти
До войны гастарбайтеры работали в ЕС и привозили (пересылали) валюту своим семьям в Украину. Сегодня реалии поменялись. Бывшие гастарбайтеры, ныне - военные, получают высокие зарплаты в Украине, покупают валюту и перечисляют (переводят) её своим семьям , находящимся в ЕС в качестве временных переселенцев. Такие вот две разницы...
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30.07.2022 21:53 Відповісти
Неправда, за кордоном можна спокійно платити гривневою карткою по курсу НБУ
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31.07.2022 13:51 Відповісти
Неправда - Приватбанк вже тижні зо два при покупках за кордоном конвертує гривню по комерційному курсу!
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31.07.2022 22:50 Відповісти
якщо це так, то всі хто мав змогу прибарахлитись на курсовій різниці- вже свої мільйони "заробили". Воно (жабеня) ж працює?
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01.08.2022 10:41 Відповісти
Моряков не держите в стране. Толку от них никакого. Отпустите зарабатывать валюту. Все будут в выиграше.
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31.07.2022 13:39 Відповісти
электрики, слесаря, доктора могут и бесплатно работать, правда ?
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01.08.2022 15:16 Відповісти
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31.07.2022 15:14 Відповісти
скоро обменникам запретят продавать валюту и мы увидим менял с пачками денег возле ларьков.
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31.07.2022 23:23 Відповісти
Почем долар? - Скинула в лічку
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01.08.2022 08:34 Відповісти
Клоун - нащо ти відпустиві ціни на топливо і долар, це Військоий Стан і ти маєш повне право стримувати ціни ??
Для клоунів і війна навіть не указ, що там за таргани в голові.
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01.08.2022 11:01 Відповісти
все, що воно контролює- це відосики та вартість власної Скумбрії...
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01.08.2022 13:32 Відповісти
не отпустил, а для своих и хитрых курс один, они на нём нехило зарабатывают под прикрытием использования гривневых карт беженцами
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01.08.2022 15:18 Відповісти
Як то кажуть коли вибираєш українофоба президентом іншого і не чекай 😉
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01.08.2022 11:04 Відповісти

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