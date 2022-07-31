В Україні зараз більше 6,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, – МОМ

Наразі в Україні понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомила представниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Варвара Жлуктенко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Згідно з даними останнього загальнонаціонального репрезентативного опитування, яке МОМ провела з 12 по 23 липня, на даний момент в Україні понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15% від загального населення України, і вона дещо зросла порівняно з кінцем червня, коли наша організація нарахувала близько 6,3 млн внутрішньо переміщених осіб", – сказала Жлуктенко.

За її словами, люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України.

"Водночас, 5,5 млн раніше переміщених осіб повернулися додому. Абсолютну більшість із них було переміщено на території України, і 16% з них повернулися з-за кордону. Основними регіонами, куди повертаються люди, є Київ та Київська область, а також Харківщина, Одещина та Чернігівщина", – розповіла Жлуктенко.

За даними МОМ, 60% осіб, які мали роботу до початку всього цього вимушеного переміщення, на даний момент її втратили. 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу з початку повномасштабної війни, а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої сім'ї (дохід домогосподарства) не перевищує всі ці місяці 5 тис. грн, що навіть менше на 1,5 тис. грн, ніж мінімальна зарплата в Україні.

"44% від усього опитаного нами населення, представники всіх груп, сказали, що їм буде потрібна допомога з утепленням житла та ремонтом або заміною вікон, серед 25% сказали, що потребують значного, суттєвого ремонту. А 26% внутрішньо переміщених осіб бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє житло, оскільки воно не пристосоване, не має достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому всю зиму", – зазначила Жлуктенко.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив 126,25 млн грн на покриття видатків центральних та місцевих органів влади з комунальних послуг, спожитих у будинках, де в умовах воєнного стану розміщувалися тимчасово переміщені особи.