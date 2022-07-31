Кабмін спростив придбання житла для ветеранів-переселенців та членів сімей загиблих захисників

Кабінет міністрів ухвалив розроблені Міністерством у справах ветеранів зміни до низки чинних постанов, що спрощують процес придбання житла для ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих воїнів, які водночас є вимушеними переселенцями, та отримали грошову компенсацію на придбання житла у період з липня по грудень 2021 року.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Зокрема, зміни стосуються категорій людей, якими опікується Мінветеранів. Це ветерани, які отримали інвалідність І-ІІ групи внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, захисники-переселенці, воїни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та члени їхніх сімей.

Багато з них у 2021 році отримали грошову компенсацію для придбання житла. Однак через повномасштабний наступ РФ, бойові дії чи тимчасову окупацію були вимушені покинути рідні міста та переміститися в інші області України. Загалом у 2021 році за рахунок коштів субвенції обсягом 910,16 млн грн за чотирма бюджетними програмами було виплачено грошову компенсацію на придбання житла 654 ветеранам та членам їхніх сімей.

Складність ситуації для них полягала у тому, що згоду на придбання житла вони могли отримати тільки за місцем перебування на квартирному обліку (реєстрації місця проживання).

Відтепер, завдяки прийнятим змінам до постанов, ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих воїнів можуть придбати житло за новим місцем проживання у будь-якому регіоні України, де не ведуться бойові дії. До того ж, якщо раніше грошову компенсацію було необхідно використати протягом року з моменту її отримання, то тепер кошти на придбання житла зберігатимуться на спеціальному рахунку довше, але не більше ніж 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Також застосовуватиметься єдиний коефіцієнт 1,5 збільшення опосередкованої вартості житла для всіх одержувачів грошової компенсації, яким її призначено.