Україна та Австрія працюють над угодою про розвиток економічних проєктів

Україна та Австрія працюють над проектом двосторонньої міжурядової рамкової угоди про економічне співробітництво з розвитку проєктів, що дозволить залучити австрійські інвестиції для відбудови країни та перейняти досвід в таких сферах, як освіта та медицина.

Про це повідомляє Міністерство економіки України за результатами зустрічі першої віце-прем’єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко з міністром праці та економіки Австрії Мартіном Кохером.

"Важливим є зазначення у документі необхідності залучення українських підрядників до виконання робіт. Це стимулюватиме активність українського бізнесу. Крім того, Україна запропонувала доповнити угоду умовами пільгового кредитування. І уже найближчим часом наші держави можуть вийти на фінальний етап її підписання", – розповіла Свириденко.

Вона подякувала австрійським партнерам за фінансову та гуманітарну допомогу. Це, зокрема, 10 млн євро в рамках програми Світового банку та 46 млн євро на гуманітарні цілі.

Крім того, Австрія ініціювала здійснення патронажу з відбудови Запорізької області, яка зараз потребує розмінування, відновлення житлової, освітньої, медичної інфраструктури та об’єктів ЖКГ.

Важливим питанням для України є відбудова безпечного середовища для комфортного життя та ведення бізнесу протягом 12 місяців з моменту завершення війни. Австрійські партнери можуть значно допомогти у цьому процесі. Зокрема, їх інвестиції допоможуть розвинути галузь переробки.

Під час зустрічі урядовці України та Австрії звернули увагу на механізми підтримки, які запровадив уряд України для малого й середнього бізнесу, та обговорили можливість долучення Австрійської агенції розвитку до забезпечення джерел фінансування таких програм.