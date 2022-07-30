S&P знизило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство S&P у зв'язку зі зробленою Україною пропозицією про відстрочку виплат за єврооблігаціями на два роки знизило довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті до "СС" з "ССС+", прогноз негативний.

Про це йдеться у заяві агентства, передає Інтерфакс-Україна.



"Україна запропонувала своїм іноземним кредиторам відстрочити виплати за всіма зовнішніми борговими зобов'язаннями на 24 місяці. У результаті цієї пропозиції ми вважаємо, що дефолт за суверенним боргои в іноземній валюті практично неминучий", – зазначає агентство.



Водночас, S&P підтвердило короткострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні "C", у національній валюті – на рівні "B-/B", а за національною шкалою – на рівні "uaBBB-".



"Ми вважаємо державний борг України, деномінований у гривнях, менш вразливим для неплатежів", – уточнює агентство.



Воно додало, що негативний прогноз відображає високі ризики для платежів з обслуговування комерційного боргу України з огляду на плани уряду щодо реструктуризації боргу, які пов'язані з економічним, платіжним балансом та фіскальним тиском через війну з Росією.



S&P уточнило, що з великою ймовірністю знизить рейтинг в іноземній валюті до "SD" (вибірковий дефолт), оскільки не очікує від уряду платежів з єврооблігацій, проте після завершення реструктуризації може підняти його до категорії "CCC".

Як зазначило агентство, пропозиція про відстрочення обслуговування зовнішнього боргу не включає жодних скорочень боргу та пропонує деяку компенсацію власникам облігацій у вигляді додаткових відсоткових платежів та плати за згоду щодо ВВП-варрантів.



"Підвищувальний тиск на рейтинги може виникнути, якщо ситуація з безпекою в Україні та середньострокові макроекономічні перспективи покращаться", – йдеться у повідомленні.



Згідно з ним, фінансові та фіскальні перспективи України на найближчі кілька місяців невизначені.

Нагадаємо, Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.