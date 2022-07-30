Кабмін затвердив ринкову вартість "Нафтогазу" у понад 300 мільярдів

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість НАК "Нафтогаз України" у сумі 300,4 млрд грн.

Про це йдеться у постанові уряду №840 від 29 липня.

Відповідно до неї, Кабмін затвердив ринкову вартість 190 150 481 акції "Нафтогазу" в сумі 300,43 млрд грн станом на 30 червня.

Крім того, уряд постановив збільшити статутний капітал компанії на 646,25 млн грн шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет дозволив передати "Нафтогазу" шість державних ТЕЦ.