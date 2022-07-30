БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
176 1

Катар направив $5 мільйонів на медичну допомогу Україні

катар

На рахунок Міністерства охорони здоров’я у межах ініціативи United24надійшло $5 млн від державної організації Катару Qatar Fund For Development.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги, а також наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.

"Вперше за два місяці роботи United24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу", – зазначає міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він подякував Qatar Fund For Development за суттєвий внесок у порятунок життів, а також запросив інші організації до взаємодії, "щоби кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано".

Автор: 

Катар (142) МОЗ (1444) допомога (1541)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тьху, та такі суми дЄрьмОПа витрачає на памперси із шерсті страусів для препіЗедента після вОману.
показати весь коментар
31.07.2022 10:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 