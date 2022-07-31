Під час обстрілу Миколаєва загинув власник агрохолдингу "Нібулон" Олексій Вадатурський

У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бенцарі Балтського району Одеської області у родині колгоспника.

У 1971 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, спеціальність - автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.

Працював головним інженером Трикратського комбінату хлібопродуктів, начальником виробничого відділу та заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

У 1991 році очолив новостворене сільськогосподарське підприємство "Нібулон".

15 листопада 2007 року був удостоєний Звання Герой України з врученням ордена Держави.

В 2021 році Forbes оцінив його статки в $430 млн, тоді він займав 24 місце в рейтингу найбагатших українців. "Нібулон" в останньому рейтингу "100 найбільших компаній України" була на 20-му місці з річним виторгом 25,8 млрд грн.