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Під час обстрілу Миколаєва загинув власник агрохолдингу "Нібулон" Олексій Вадатурський

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У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бенцарі Балтського району Одеської області у родині колгоспника.

У 1971 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, спеціальність - автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.

Працював головним інженером Трикратського комбінату хлібопродуктів, начальником виробничого відділу та заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

У 1991 році очолив новостворене сільськогосподарське підприємство "Нібулон".

15 листопада 2007 року був удостоєний Звання Герой України з врученням ордена Держави.

В 2021 році Forbes оцінив його статки в $430 млн, тоді він займав 24 місце в рейтингу найбагатших українців. "Нібулон" в останньому рейтингу "100 найбільших компаній України" була на 20-му місці з річним виторгом 25,8 млрд грн.

Автор: 

Нібулон (64) Вадатурський Олексій (21)


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Родился https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 8 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1947 года в с. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B Бендзари https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Балтского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинской ССР , в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA колхозника .

В 1971 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9 Одесский технологический институт им. Ломоносова .

Свою трудовую деятельность начал на Трикратском комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем работал главным инженером.

С 1980 по 1991 годы - начальник производственного отдела, заместитель начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

С 1991 года - бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD Нибулон , занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Алексея Вадатурскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

В июне 2020 года журнал «https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Forbes Украина » оценил состояние Вадатурского в 450 миллионов долларовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
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31.07.2022 22:36 Відповісти

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