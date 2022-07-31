Під час обстрілу Миколаєва загинув власник агрохолдингу "Нібулон" Олексій Вадатурський
У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.
Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бенцарі Балтського району Одеської області у родині колгоспника.
У 1971 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, спеціальність - автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.
Працював головним інженером Трикратського комбінату хлібопродуктів, начальником виробничого відділу та заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.
У 1991 році очолив новостворене сільськогосподарське підприємство "Нібулон".
15 листопада 2007 року був удостоєний Звання Герой України з врученням ордена Держави.
В 2021 році Forbes оцінив його статки в $430 млн, тоді він займав 24 місце в рейтингу найбагатших українців. "Нібулон" в останньому рейтингу "100 найбільших компаній України" була на 20-му місці з річним виторгом 25,8 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 1971 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9 Одесский технологический институт им. Ломоносова .
Свою трудовую деятельность начал на Трикратском комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем работал главным инженером.
С 1980 по 1991 годы - начальник производственного отдела, заместитель начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.
С 1991 года - бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD Нибулон , занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Алексея Вадатурскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
В июне 2020 года журнал «https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Forbes Украина » оценил состояние Вадатурского в 450 миллионов долларовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .