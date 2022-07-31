Завтра відновлюється рух легковиків через пункт пропуску "Краківець"

З 08:00 1 серпня через пункт пропуску "Краківець" у Львівській області на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Також там повідомили, що наразі завершуються роботи по облаштуванню павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково.

Пункт пропуску "Краковець-Корчова" після модернізації відкрили 20 червня. Тут збільшили кількість смуг для вантажівок із 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Також на пункті пропуску збільшили кількість прикордонників та митників. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

У липні пункт пропуску "Корчова-Краковець" на кордоні України та Польщі тимчасово закрили для легкового транспорту у зв'язку зі спорудженням захисного павільйону.