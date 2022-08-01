Латвія скасувала спрощені поїздки для мешканців прикордонних регіонів Росії

Латвійський уряд ухвалив рішення з 1 серпня призупинити дію угоди між Латвією та Росією про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів.

Про це повідомляє TV.net.

Угода була укладена у 2010 році з метою спрощення взаємних поїздок мешканців прикордонних територій Латвії та Росії. У відповідь на вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, було припинено видачу віз, у тому числі прикордонних, російським громадянам у всіх латвійських дипломатичних та консульських представництвах за кордоном.

Також було введено санкції щодо російських громадян та компаній, МЗС закликало жителів Латвії утриматися від поїздок до Росії. У зв'язку з рішенням Росії закрити латвійське консульство у Пскові видача прикордонних дозволів більше неможлива, оскільки це було єдине дипломатичне та консульське представництво Латвії за кордоном, яке видавало такі дозволи громадянам Росії.

Комісія Сейму із закордонних справ, оцінюючи зміст угоди між Латвією та Росією та можливі дії держави у зв'язку з цією угодою, раніше закликала Кабінет міністрів призупинити її дію.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.