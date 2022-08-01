Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту (оновлено)

У понеділок, 1 серпня, о 09:15 із Одеського порту вийде перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Сьогодні о 09:15 вперше з 24 лютого очікуємо вихід судна з Одеського порту, яке завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною", – зазначив він.

Міністр уточнив, що на борту судна буде 26 тис. тонн української кукурудзи. ПІзніше Кубраков оновив дописв та додав, що судно вийшло з Одеського порту.

"У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією", – наголосив Кубраков.

Він підкреслив, що найближчими тижнями за підтримки партнерів Україна планує вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

Згодом Кубраков уточнив, що відновлення заходів суден у морські торгові порти "Одеса" і "Чорноморськ" очікується до кінця поточного тижня, передає Інтерфакс-Україна.

"Наприкінці тижня ми чекаємо на перші судна, які зайдуть у наші порти... Два перші порти – "Одеса" і "Чорноморськ" – готові, і вже цього тижня ми як відправлятимемо з них судна, так і очікуємо судна на вхід. До кінця тижня сподіваємося, що порт "Південний" також буде готовий", – розповів Кубраков.

За його словами, до порту "Південний" судна можуть почати заходити з початку наступного тижня.

Він також додав, що Україна розглядає можливість включити морський торговельний порт "Миколаїв" наступним в ініціативу безпечного "зернового коридору".

"Незабаром ми перейдемо до консультацій. Ми дуже хочемо зробити це (відвантаження українського зерна, – ред.) з портом "Миколаїв" – це дуже важливо. Цей порт, з огляду на те, що там зараз тривають бойові дії, до першого етапу не увійшов. Але ми нічого не забуваємо і будемо над цим працювати", – зазначив Кубраков.

Своєю чергою міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар на пресконференції у Стамбулі повідомив, що перше судно з кукурудзою з України прибуде до Туреччини у вівторок, 2 серпня о 15:00 за місцевим часом, після чого воно пройде огляд, передає турецьке державне інформагентство Anadolu.

Турецький міністр нагадав, що термін дії "зернової угоди" становить 120 днів, але її можна продовжити.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді. Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.