Росія втратила половину імпорту віскі через санкції, – ЗМІ

Імпорт міцного алкоголю до РФ внаслідок санкцій скоротився майже на 35% у річному вираженні до 32,6 млн літрів.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на дані учасників ринку за перше півріччя.

Так, імпорт віскі до країни знизився на 48,4%, горілки – на 41,7%, а лікерів – на 36,6%. Постачання текіли, настоянок, фруктових дистилятів знизилися на 34,5%, джину – на 26,6%, коньяку та бренді – на 11,3%. Найменше постраждав імпорт рому – він упав лише на 1,8%.

Зазначається, що в березні учасники ринку прогнозували зниження імпорту алкоголю до РФ на 20-40%. Санкції США заборонили постачання всього алкоголю до Росії, санкції Євросоюзу – постачання елітного спиртного ціною вище 300 євро за одиницю товару.



Міжнародні компанії – Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's) та інші – оголосили про вихід з Росії або призупинили продажі.

За словами президента Ladoga Веніаміна Грабара, весь березень галузь майже нічого не ввозила через неясність перспективи. Водночас Алкогольна сибірська група (АСГ) підрахувала, що через санкції США та відмови від поставок компаній із Шотландії та Ірландії з російського ринку може піти близько 70% імпортного віскі.