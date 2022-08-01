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Єгипет не відмовлявся від українського зерна, буде новий контракт, – ТПП

зерно

Єгипет укладе з Україною новий контракт на поставку зерна через те, що українська сторона не змогла в березні-квітні цього року виконати договірні зобов’язання внаслідок блокади портів військами РФ.

Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі Hromadske, передає Укрінформ.

"Медіа поширили інформацію про те, що Єгипет відмовився від українського зерна, але це неправда", – пояснив Непран.

За словами самих зернотрейдерів, а також посла України в Єгипті Миколи Нагорного, насправді все не так, стверджує експерт.

"Єгипетська сторона офіційно запевнила посла України Нагорного, що не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною та закуповувати зерно", – сказав віцепрезидент ТПП.

Рішення про розірвання попереднього контракту Непран назвав цивілізованим.

"Дійсно, контракт було укладено. Але українська сторона у зв'язку з блокадою портів не могла виконати його своєчасно. Вийшло так, що в угоді не було передбачено пункту про існування форс-мажору. Тому було прийнято цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення – закрити той контракт, який не можна виконати, та відкрити новий, за яким буде здійснено закупівлю", – підсумував він. 

Як писало агентство Reuters минулого тижня, Єгипет скасував контракти на закупівлю 240 тисяч тонн українського зерна.

Автор: 

Єгипет (169) зерно (1870) контракт (141)


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Ну вот... Эйфория от лобызаний с каазлабадом испарилась... Пришли суроВые буДни... А ШО ДЕЛАТЬ. Это жистя. Исправлять свои ошибки никто не отменял. ЗЫ... ГАПЛИК ИМПЕРИИ ЗЛА!!! АМIНЬ !!!
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01.08.2022 13:04 Відповісти

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