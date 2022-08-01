ЄС заборонив російське вугілля

У Європейському Союзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт російського вугілля. Відповідний захід був ухвалений в межах п'ятого пакету санкцій, який був прийнятий на початку квітня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європейської комісії.

Зазначається, що до прийняття п'ятого пакета санкцій країни ЄС щороку купували у підприємств з РФ вугілля на 8 млрд євро.

Як повідомлялося, на початку квітня ЄС опублікував п'ятий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Під нові європейські санкції потрапили понад 200 фізосіб та 18 організацій, серед яких були підприємці так званих "ЛНР" та "ДНР", а також члени сімей осіб, які вже перебували під санкціями. Також запроваджено санкції проти компаній, виробництво та технології яких пов'язані з російською агресією в Україні.

Крім вугілля, ЄС також вирішив заборонити імпорт із РФ деяких типів деревини, цементу, добрив, морепродуктів, спиртних напоїв, ікри та запровадити обмеження на експорт до РФ квантових комп'ютерів та передових напівпровідників, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення, чутливого обладнання та обладнання для транспорту, суден.