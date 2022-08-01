Литва поширила пільги на залізничні поїздки на всіх біженців з України

У Литві розширили право безкоштовного проїзду на місцевих залізничних маршрутах на всіх осіб, які виїхали з України через війну та оформили тимчасовий захист у Литві.

Про це повідомляє литовське LRT, передає Європейська правда.

"Литовська залізниця" повідомила, що з 1 серпня право безкоштовного проїзду отримують не лише громадяни України, а й загалом усі, хто виїхав з України через війну і отримав тимчасовий захист у Литві.

Для підтвердження права пільгового проїзду необхідно надавати паспорт чи посвідчення особи та реєстраційну картку, видану Департаментом міграції. У реєстраційних центрах її видають як українцям, так і особам, які не є громадянами України, але законно проживали в Україні на час початку повномасштабної війни.

Користуватися пільгою буде можливо протягом трьох місяців з часу отримання реєстраційної картки.