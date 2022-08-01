БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
437 0

Нова Зеландія запровадила санкції проти Російської залізниці та оборонних підприємств

новая,зеландия

Влада Нової Зеландії оголосила про нові антиросійські санкції проти збройних сил і військово-промислового комплексу РФ.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ країни Нанаї Махути.

"Незаконне і невиправдане вторгнення Росії в Україну стало можливим через її розгалужений військово-промисловий комплекс, який охоплює велику мережу оборонних структур. Ці організації створюють і розробляють зброю, технології, системи зв’язку та інше обладнання, а також надають такі послуги, як страхування та транспорт", – наголосила вона.

Тож Нова Зеландія запроваджує санкції проти окремих гілок Збройних сил РФ, зокрема матеріально-технічного забезпечення, а також оборонних структур, які відповідають за забезпечення військ озброєнням і технікою.

"Санкції також вводяться проти страхової компанії "СОГАЗ", компанії "Російські залізниці" та оборонних підприємств, які займаються розробкою, виробництвом та випробуваннями військової техніки для ЗС Росії", – наголошується у заяві МЗС.

Загалом санкції Нової Зеландії проти РФ передбачають широкий спектр заходів, включаючи заборону на поїздки, заморожування активів, заборону на проведення фінансових операцій та на прибуття в країну морських та повітряних суден. Вони також забороняють фізичним та юридичним особам Нової Зеландії надавати товари та послуги ЗС Росії, її оборонним підприємствам, на які поширюються санкції.

Автор: 

Нова Зеландія (30) росія (14265) санкції (4413)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 