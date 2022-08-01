Fitch знизив рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів: НАК "Нафтогаз України", НЕК "Укренерго" та гірничорудної компанії Ferrexpo.

Про це повідомляється на сайті агентства, передає Інтерфакс-Україна.



"Зниження рейтингу відображає неврегульований дефолт за платежами, оголошення про обмін проблемної заборгованості та погіршення операційних умов відповідно", – пояснює Fitch, додаючи, що рейтингова дія також послідувала за зниженням суверенного рейтингу України.



Агентство знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента "Нафтогазу" в іноземній валюті до "RD" (обмежений дефолт) з "C".

"Нафтогаз" планує подати альтернативний запит згоди, поки пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджено на рівні "C" з рейтингом повернення активів "RR4", зазначається у релізі.



Fitch уточнює, що нинішній рейтинг "Нафтогазу" відображає його кредитоспроможність на самостійній основі, проте, як тільки реструктуризацію боргу буде завершено, агентство розгляне зв'язок НАК з державою та потенційний її вплив на рейтинг компанії.



Щодо Ferrexpo агентство знизило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті з "B-" до "CCC+" і виключило його зі списку Rating Watch "негативний" у зв'язку з погіршенням умов роботи в Україні та підвищенням ризиків.



"Рейтинг відображає високу невизначеність щодо операційних та фінансових показників Ferrexpo в умовах війни, що триває. Однак чиста грошова позиція Ferrexpo і відсутність суттєвої фінансової заборгованості роблять її більш стійкою в порівнянні з іншими українськими компаніями", – наголошується в повідомленні.



Щодо "Укренерго", яке також запропонувало відстрочку виплат на два роки за гарантованими державою п'ятирічними єврооблігаціями-2026 на $825 млн, Fitch знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг цих паперів з "CCC" до "C". Рейтинг повернення активів складає "RR".



"Російське вторгнення в Україну вплинуло на результати діяльності "Укренерго" і викликало невизначеність щодо наших фінансових прогнозів результатів діяльності компанії. Необхідність підтримувати працездатність енергомережі поглинає наявні у компанії ресурси та чинить тиск на слабку ліквідність", – йдеться у релізі.



На думку агентства, нові джерела доходів від збільшення експорту електроенергії в основному до Словаччини та Румунії можуть виявитися недостатніми для зниження тиску на ліквідність, тому компанія не зможе погасити основну суму боргу та процентні платежі, які підлягають виплаті у листопаді цього року.

Fitch додає, що "Укренерго" активно працює над перепрофілюванням своїх доступних кредитних ліній спочатку для інвестицій у використання ліквідності та стежить за збиранням дебіторської заборгованості.

Нагадаємо, Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.