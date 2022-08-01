МОЗ попередив про запровадження електронних рецептів на антибіотики

Українці з 1 серпня почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотики.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, така можливість буде доступною в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Утім, наголошується, що рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні, з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент – електронний рецепт.

Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт.

Щоб отримати електронний рецепт на антибіотик, пацієнту треба:

звернутися на прийом до лікаря. Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар спеціаліст. Декларація для цього не потрібна;

після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення;

якщо заклад не працює з ЕСОЗ – лікар випише пацієнту паперовий рецепт;

пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

У МОЗ додали, що відпуск антибіотиків за рецептом в аптеках буде здійснюватися тільки у тих регіонах країни, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. Тобто на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях де ведуться бойові дії, аптеки на час дії воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепта.

При цьому, ще одне виключення поширюється на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Так, на запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери як і нині можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта.