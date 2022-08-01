Найбільша мережа АЗС знизила ціни на бензин та дизпаливо

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин на 1 грн і на дизельне пальне на 2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, бензин марки А-92 здешевшав до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, преміальна марка А-95 – до 49,5 грн/л, і дизпаливо – до 53 грн/л.

Із початку липня на українських АЗС спостерігалась тенденція зниження роздрібних цін на дизпальне. Зокрема, середня його ціна у країні за цей період зменшилась на 2 грн/л.

Разом з тим, на думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.