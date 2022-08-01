Fitch знизив кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня "ССС" до "С" на фоні пониження суверенного рейтингу України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як підкреслюють фахівці "Укрзалізниці", незважаючи на шостий місяць широкомасштабного військового вторгнення РФ на територію України, компанія продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання, й на початку липня були здійснені чергові виплати купонного доходу тримачам єврооблігацій з терміном погашення у 2024 та 2026 роках на загальну суму близько $36 млн.

"Таким чином "Укрзалізниця" повною мірою виконала свої фінансові зобов’язання перед бондхолдерами", – кажуть у компанії.

Зазначається, що методологія рейтингового агентства передбачає чіткий взаємозв’язок між суверенним рейтингом України та квазі-суверенної компанії – АТ "Укрзалізниця".

"Зі свого боку "Укрзалізниця" за підтримки Міністерства інфраструктури України вжила дієвих заходів для збалансування грошового потоку у період воєнного стану, оптимізувала видатки та залучила додаткові інструменти підтримки ліквідності, зокрема, було отримано доступ до фінансування ЄБРР на 50 млн євро", – наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.