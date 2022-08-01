Бізнес зберігає песимістичні настрої у всіх секторах економіки, – опитування Нацбанку

Бізнес у липні поліпшив оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Водночас посилення інтенсивності бойових дій, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування, високі ціни на енергоносії та скорочення попиту відтерміновують відновлення зростання економічної активності в усіх секторах економіки.

Як свідчать дані опитування підприємств від Національного банку, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у липні зріс до 43,6 із 41,3 у червні.

Зазначається, що у підприємств, залучених до щомісячного опитування, залишилися песимістичні оцінки економічних результатів у найближчій перспективі за всіма секторами економіки.

Зокрема, підприємства промисловості зберегли негативні оцінки економічних перспектив, зумовлені порушенням виробничих і логістичних ланцюжків, руйнуванням потужностей та інфраструктури, тимчасовою окупацією частини територій: секторальний індекс у липні становив 43,1 порівняно із 43,7 у червні.

Водночас збереглися слабкі очікування щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, але погіршилися очікування щодо нових експортних замовлень.

Підприємства сектору будівництва в липні послабили оцінки економічних результатів своїх підприємств, попри сезонні сприятливі умови та прийняття урядом низки постанов для поліпшення діяльності сектору: секторальний індекс становив 35 проти 40,1 у червні.

Очікування респондентів щодо обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, а також доступності підрядників були негативними.

При цьому, підприємства торгівлі, попри складнощі, адаптуються до нових умов та поліпшують очікування щодо своєї економічної діяльності: секторальний індекс наблизився до нейтрального рівня і становив 48,7 порівняно з 43,4 у червні.

Зазначається, що респонденти налаштовані на збільшення обсягів товарообороту, але стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу.

Підприємства сфери послуг дещо поліпшили, проте залишили песимістичними оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс становив 41,9 (у червні – 37,7).

Негативним очікуванням сприяли продовження інтенсивних бойових дій, пошкодження транспортної інфраструктури, скорочення попиту та втрата замовлень.

"Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували нижчі темпи зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі уповільнення зростання цін на сировину та товари постачальників", – зазначили в Нацбанку.

Оцінки щодо зайнятості також залишаються песимістичними. Респонденти підприємств усіх видів діяльності продовжують очікувати зменшення кількості працівників, найбільше – сектору будівництва. Натомість підприємства торгівлі та сфери послуг відзначили деяке підвищення попиту на персонал.