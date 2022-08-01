Футбольний клуб Ахметова розпродає футболістів

Футбольний клуб "Шахтар" планує підтримувати своє існування за кошти, отримані за участь у міжнародних турнірах та від продажу гравців.

Про це генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів у інтерв`ю виданню tribuna.com, відповідаючи на запитання, чи фінансуватиме клуб у майбутньому його власник Рінат Ахметов.

"Планували жити із продажу гравців, але ФІФА нам так "допомогла", що тепер плануємо трохи інакше. У нас велика підмога – група "Ліги чемпіонів", бонуси, які ми отримаємо. Це зараз один із головних фінансових факторів", – сказав Палкін.

"Якісь угоди з продажу ми вже уклали. Продали Фернандо, Маркоса Антоніо, Додо, Алана Патріка, Нереса. Вінісіус має оренду з правом викупу, але ми думаємо, що його викуплять теж", – додав гендиректор клубу.

Водночас він нагадав, що "Шахтар" готує позов проти ФІФА на 50 мільйонів євро через рішення, яке дозволило іноземним легіонерам клубу вільно залишати його до кінця сезону.

"У нас фактично 14 іноземців, а необхідно домовитися з агентом, футболістом, клубом, куди його продають. Це фізично неможливо взагалі. Вони ухвалюють таке рішення, а мені наступного дня пишуть клуби, з якими ми вели переговори: "Дякую, ми безкоштовно забираємо футболіста". От і все", – заявив Палкін.

"Ми брали футболістів із розстрочкою платежів. Ми маємо борги під 50 мільйонів євро. Виходить, що футболістів ми відпускаємо безкоштовно, а з іншого боку, нам кажуть: "Віддавай борги". А як я віддам борги? З чого? Якщо ви приймаєте таке рішення, то кажете: "Якщо ми забрали у вас футболістів, то ви тоді борги не сплачуєте", – додав гендиректор клубу.

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів, після чого його "Медіа Група Україна" відмовилася від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні. В холдингу працювало близько 4000 осіб, вони отримають компенсації при звільненні.