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Новини
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Футбольний клуб Ахметова розпродає футболістів

ахметов,шахтер

Футбольний клуб "Шахтар" планує підтримувати своє існування за кошти, отримані за участь у міжнародних турнірах та від продажу гравців.

Про це генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів у інтерв`ю виданню tribuna.com, відповідаючи на запитання, чи фінансуватиме клуб у майбутньому його власник Рінат Ахметов.

"Планували жити із продажу гравців, але ФІФА нам так "допомогла", що тепер плануємо трохи інакше. У нас велика підмога – група "Ліги чемпіонів", бонуси, які ми отримаємо. Це зараз один із головних фінансових факторів", – сказав Палкін.

"Якісь угоди з продажу ми вже уклали. Продали Фернандо, Маркоса Антоніо, Додо, Алана Патріка, Нереса. Вінісіус має оренду з правом викупу, але ми думаємо, що його викуплять теж", – додав гендиректор клубу.

Водночас він нагадав, що "Шахтар" готує позов проти ФІФА на 50 мільйонів євро через рішення, яке дозволило іноземним легіонерам клубу вільно залишати його до кінця сезону.

"У нас фактично 14 іноземців, а необхідно домовитися з агентом, футболістом, клубом, куди його продають. Це фізично неможливо взагалі. Вони ухвалюють таке рішення, а мені наступного дня пишуть клуби, з якими ми вели переговори: "Дякую, ми безкоштовно забираємо футболіста". От і все", – заявив Палкін.

"Ми брали футболістів із розстрочкою платежів. Ми маємо борги під 50 мільйонів євро. Виходить, що футболістів ми відпускаємо безкоштовно, а з іншого боку, нам кажуть: "Віддавай борги". А як я віддам борги? З чого? Якщо ви приймаєте таке рішення, то кажете: "Якщо ми забрали у вас футболістів, то ви тоді борги не сплачуєте", – додав гендиректор клубу.

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів, після чого його "Медіа Група Україна" відмовилася від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні. В холдингу працювало близько 4000 осіб, вони отримають компенсації при звільненні.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) футбол (242) Шахтар (23)


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Топ коментарі
+14
Ахметов пожинає плоди того що він засіяв в 2014 році. Він мав на Донбасі шалений вплив і тоді міг "розрулити" багато питань і мабудь з великою вірогідністю запобігти тому що там сталось. Але він не зміг чи не захотів, чи його заставили це не робити..Ну маємо що маємо. СКМ втратив 70% активів, металургію, медіа, зараз і футбольний клуб опуститься до рівня першої ліги
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01.08.2022 15:53
+8
Це так ,він весь час був у колі проросійських проєктів,членом партії регіонів тощо і те що сталося з його бізнес імперією це карма.Але щодо позову проти ФІФА це правильно що вони подають бо це поганий прецедент для комерційного напрямку у спорті.
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01.08.2022 16:51
+8
Ахметка в Дии материальную помощь 6500 гривен ещё не получил?
А то я уже начинаю беспокоиться о его материальном положении.
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01.08.2022 16:55
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Війна, на спорт і розваги взагалі плювати.
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01.08.2022 15:28 Відповісти
Ахметов пожинає плоди того що він засіяв в 2014 році. Він мав на Донбасі шалений вплив і тоді міг "розрулити" багато питань і мабудь з великою вірогідністю запобігти тому що там сталось. Але він не зміг чи не захотів, чи його заставили це не робити..Ну маємо що маємо. СКМ втратив 70% активів, металургію, медіа, зараз і футбольний клуб опуститься до рівня першої ліги
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01.08.2022 15:53 Відповісти
Це так ,він весь час був у колі проросійських проєктів,членом партії регіонів тощо і те що сталося з його бізнес імперією це карма.Але щодо позову проти ФІФА це правильно що вони подають бо це поганий прецедент для комерційного напрямку у спорті.
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01.08.2022 16:51 Відповісти
выпустил все в гудок. Но хоть сейчас дошло. Некоторым и сейчас не дошло.
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01.08.2022 21:58 Відповісти
колись і коломойській і всі решта курви пожнуть. Шкода тільки що нам від того не легше, час не повернеш, людей не повернеш.
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02.08.2022 00:33 Відповісти
Тварюка хотела Киеву ультиматумы ставить, потом в гудок подул, когда люмпенов на свободу выпустил
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02.08.2022 06:21 Відповісти
Ахметка в Дии материальную помощь 6500 гривен ещё не получил?
А то я уже начинаю беспокоиться о его материальном положении.
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01.08.2022 16:55 Відповісти
почему еще на него санкции не ввели!! православная **** больше горя принесла донбассу чем например миша фридман
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01.08.2022 18:11 Відповісти
це ми просто про мішечку не все знаємо.
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02.08.2022 00:32 Відповісти
Xtra tv так розумію теж його була ? З 22 липня припинили виходити в ефір.Скажімо прямо-без грошових мішків усі українські спортивні клуби чи мас медіа--всі нежильці,всі нездатні генерувати хоча б якийсь прибуток.
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01.08.2022 18:30 Відповісти
Там другая причина. Он отказался от всех своих медиа активов в пользу государства.
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01.08.2022 19:47 Відповісти
50 лямів ... фух, -пил , не прибідняйтесь ... Скільки спіzдили з рахунків користувачів "Xtra tv " за не наданні послуги та за тюнери ?
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01.08.2022 19:47 Відповісти
А ще ж потрібне бабло на те щоб шмарка скинути… доречі , як там розслідування просувається?
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01.08.2022 20:46 Відповісти
Кто-то так много хрюкал о "развитии отечественного футбола", "доступного спорта для молодежи Украины", а на поверку оказалось - налоговый рай, отмывание миллиардов, и засилие иностранных легионеров, до того никогда про Украину ни сном ни духом не слышавшие...
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01.08.2022 23:45 Відповісти
Для них "атєчєствєнний футбол" - було в ідеї об'єднаного чемпіонату з руснею. Вже Газаєв був там директорм призначений.
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02.08.2022 09:14 Відповісти
А свої вілли в Швейцарії Монако Іспанії та і ще багато де не розпродує? Щоб він здох цей рудий бандитський клоп який стільки крові випив з України!!!
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02.08.2022 07:59 Відповісти
В холдингу працювало близько 4000 осіб, які відтепер палають серцем на зелю.
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02.08.2022 09:11 Відповісти

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