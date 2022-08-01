Перша з найбільших світових нафтосервісних компаній остаточно пішла з Росії

Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes підписала угоду про продаж свого бізнесу Oilfield Services у Росії місцевому менеджменту.

Як повідомляється у офіційній заяві компанії, угоду укладено в рамках раніше ухваленого рішення про призупинення нових інвестицій в РФ та зобов’язання дотримуватися чинних законів і санкцій.

Новий бізнес працюватиме незалежно від Baker Hughes, включаючи незалежний бренд, і отримає всі поточні активи, пасиви та комерційні зобов’язання OFS Russia.

Очікується, що трансакцію буде завершено у другій половині 2022 року за умови схвалення російської влади.

"Компанія прагне підтримувати своїх співробітників протягом цього процесу та забезпечувати впорядкований перехід для своїх клієнтів і відповідних сторін", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у червні Baker Hughes відкликала своїх інженерів з сервісу ключового технологічного обладнання (газові турбіни та компресори) з проєктів "Ямал СПГ" компанії "НоваТек" та "Сахалін-2" "Газпрому", а також проєктних інженерів з "Арктик СПГ-2" "НоваТеку", що будується.

Водночас, компанія припинила відвантаження для останнього проєкту обладнання, зокрема газових турбін. Від цих поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2".

Baker Hughes входить до четвірки провідних міжнародних нафтосервісних компаній разом із Halliburton (США), Schlumberger (Нідерланди) і Weatherford (США). Станом на середину липня вони обмежили діяльність у Росії через санкції, але не вийшли з РФ.