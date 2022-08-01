"Укрзалізниця" відремонтувала другий двоповерховий швидкісний потяг Skoda

"Укрзалізниця" повернула у експлуатацію після ремонту другий з двох закуплених перед "Євро-2012" двоповерхових електропоїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва чеської компанії Skoda.

Про це член наглядової ради "Укрзалізниці" та радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив у Facebook.

"На вихідних пройшла обкатка другого "слоника". Розгін до 160 км на годину та екстрене гальмування. Все пройшло успішно. Чекайте на офіційне оголошення про вихід поїзда в рейс", – написав Лещенко.

Він зазначив, що спеціалісти "Укрзалізниці" зуміли відновити поїзд після довгого простою.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року "Укрзалізниця" відновила курсування після ремонту першого двоповерхового електропоїзда Skoda за маршрутом Київ – Львів.

Другий такий потяг планувалося повернути до роботи після ремонту на початку цього року.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року філія "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" уклала угоду з ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" "Укрзалізниці" на ремонт двох поїздів Skoda загальною вартістю 291,51 млн грн.

Ремонт одного поїзда оцінили у 145,76 млн грн. З цих коштів більше половини піде на напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи та послуги від виробника Škoda - 72,9 млн грн.

Електропоїзд EJ675 Skoda City Elephant складається з шести двоповерхових вагонів на 623 місць (46 першого класу, 590 другого класу), він розрахований на швидкість роботи 160 км/год.

"Укрзалізниця" придбала зазначені поїзди перед чемпіонатом Європи з футболу. Спочатку вони ходили на маршрутах Харків/Донецьк-Сімферополь, а після 2014 року були переведені на маршрути Київ-Харків/Тернопіль.

Вони не працювали з 2018 року через технічні несправності і знаходились в одному з депо Києва.