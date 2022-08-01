Видатки держбюджету зменшились у липні на 50 мільярдів

Видатки державного бюджету України у липні склали 175 мільярдів гривень, що значно менше, ніж у червні та травні (232 млрд та 250 млрд грн відповідно).

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він додав, що надходження держбюджету від податків та митних зборів у липні склали 86,9 млрд грн.

"Виходить: 86,9 млрд податкова та митниця 22,5 млрд військові облігації 27,5 млрд "надрукував" НБУ. Залишається 38,1 млрд закрити зовнішньою допомогою", – написав Железняк.

Водночас він зауважив, що у цих підрахунках не враховані мільярдні борги держбюджету перед Міноборони та не повернуте ПДВ.

Як повідомлялося, раніше в голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що до загального фонду державного бюджету у липні надійшло 64 млрд грн, що на 19,8 млрд грн більше плану, переважно завдяки збільшенню надходжень від ПДВ.

За даними Мінфіну, у червні 2022 року надходження до загального фонду державного бюджету склали 97,3 млрд грн, а касові видатки – 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 232,4 млрд грн, або 83,3% від розпису. Таким чином, фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.