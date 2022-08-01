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Новини
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У Раді Нацбанку спрогнозували зниження курсу долара в обмінниках

валют,обмін,валюти

Готівковий курс долара найближчим часом має відкотитись до позначки, близької до зафіксованого Нацбанком курсу на безготівковому ринку.

Про це заявив заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман, повідомляє "Медіацентр Україна".

"Якихось макроекономічних підстав, щоб готівкова гривня, як ми бачили на минулому тижні, послабилась, не було. Це було більше психологічний фактор з боку покупців, який розігнаний спекулятивно продавцями небанківських фінансових установ. Я переконаний в тому, що гривня посилиться. Сьогоднішній безготівковий курс, який зафіксований – 36,6 (грн за долар США – ред.), він є максимально наближений до ринкового. І готівкова гривня має плюс-мінус коливатись в цих межах", – запевнив Фурман.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.

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валюта (2184) курс (1508) НБУ (9308) обмін валюти (711)


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Гривня впала так ,що ходити на роботу нема смислу. Все одно нічого вже за ці папірці не купиш . Краще не працювати. Нема смислу. Нехай дурні працюють за 3 копійки. На то вони і дурні .
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01.08.2022 18:11 Відповісти
иди лучше *****, в исконное русское место. а мы дадим ***** оркам и займемся клоунами в нбу - будут все отвечать за печатание грн.
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01.08.2022 18:24 Відповісти
Ясно, значит будет 45, а то и больше
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01.08.2022 19:19 Відповісти

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