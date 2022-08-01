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Росіяни залишаться без всесвітньо відомих чайних брендів Lipton і Brooke Bond

укрзализныця,чай

Нідерландська компанія Ekaterra, якій належать відомі торгові марки чаю Lipton, Saito і Brooke Bond, піде з Росії.

Як повідомили у пресслужбі компанії російському виданню "Ізвєстія", продукція цих брендів перестане вироблятися у Росії до кінця року.

Російські Telegram-канали також повідомляють, що співробітників петербурзького підприємства, де вироблявся чай цих марок, вже повідомили про ліквідацію виробництва та скорочення персоналу.

1 липня британська Unilever повідомила про завершення продажу Ekaterra інвестиційній компанії CVC Capital Partners. Тоді в Unilever, яка в березні призупинила постачання продукції до Росії, уточнили, що продаж не торкнеться бізнесу Ekaterra в Індії, Непалі, Індонезії, а також часткою компанії в Pepsi/Lipton Tea Partnership.

Водночас у травні Unilever заявила, що не планує йти з російського ринку – підприємства компанії продовжать роботу та випускати продукцію.

Автор: 

росія (14265) чай (19)


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