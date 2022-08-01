Росіяни залишаться без всесвітньо відомих чайних брендів Lipton і Brooke Bond
Нідерландська компанія Ekaterra, якій належать відомі торгові марки чаю Lipton, Saito і Brooke Bond, піде з Росії.
Як повідомили у пресслужбі компанії російському виданню "Ізвєстія", продукція цих брендів перестане вироблятися у Росії до кінця року.
Російські Telegram-канали також повідомляють, що співробітників петербурзького підприємства, де вироблявся чай цих марок, вже повідомили про ліквідацію виробництва та скорочення персоналу.
1 липня британська Unilever повідомила про завершення продажу Ekaterra інвестиційній компанії CVC Capital Partners. Тоді в Unilever, яка в березні призупинила постачання продукції до Росії, уточнили, що продаж не торкнеться бізнесу Ekaterra в Індії, Непалі, Індонезії, а також часткою компанії в Pepsi/Lipton Tea Partnership.
Водночас у травні Unilever заявила, що не планує йти з російського ринку – підприємства компанії продовжать роботу та випускати продукцію.
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