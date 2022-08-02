Державний портал відкритих даних відновив роботу
Портал відкритих даних Data.gov.ua відновив свою роботу, яку було припинено на початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Відновлення роботи порталу – показник того, що Україна продовжує йти шляхом прозорості і підзвітності влади. Відкриті дані стали одним із головних інструментів українців для боротьби з корупцією. А зараз вони стануть фундаментом швидкої відбудови нашої держави", – йдеться у повідомленні.
Мінцифри також розпочинає громадське обговорення змін до законодавства у цій сфері, які мають на меті встановити нові правила доступу до відкритих даних під час воєнного стану, а також розширити перелік наборів відкритих даних.
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