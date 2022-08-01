Банкіри спрогнозували припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку

Тенденція зростання курсу долара на "сірому" ринку спровокована панічними настроями і не може довго продовжуватися, надалі курс буде скоригований.

Так вважають банкіри, опитані агентством Інтерфакс-Україна.

"Ситуація, що спостерігається на готівковому ринку, схоже, спровокована панічними реакціями, які у свою чергу суттєво посилилися після подолання психологічної межі 40 грн/$1. На "сірому" ринку продавці щодня тестують нові рівні і поки не зіткнулися з падінням попиту. Довго такі тенденції продовжуватися не можуть, проте складно сказати, на якій відмітці зупиниться зростання і наскільки глибокою буде подальша корекція. Те, що вона буде, не викликає сумнівів", – сказала директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько.

На її думку, такий курс не вплине на курс міжбанку або на перегляд Нацбанком фіксованого курсу.

"Торги на міжбанку проходять за зовсім іншим сценарієм, адже тут працює обмеження, згідно з яким відхилення від офіційного курсу не може перевищувати 1%. Отже показники готівкового сегмента не можуть впливати на нього. Але я не думаю, що в поточній ситуації можна говорити про черговому етапі перегляду фіксованого курсу – він залишатиметься на поточному рівні щонайменше до повної стабілізації на готівковому ринку", – пояснила Золотько.

Її думку поділяє провідний експерт департаменту казначейства та фінансових установ "ОТП Банку" Антон Курінний.

"НБУ дав хоч із обмеженням, але можливість продавати банкам через касу. Це має заспокоїти готівковий валютний ринок відразу після підкріплення кас валютою. Цього тижня кеш досягнув рівнів 41-42,00 грн/$1, але ми очікуємо, що він повернеться до рівня 38-39,00 грн/$1", – зазначив він.

За словами Курінного, бажання імпортерів перераховувати в курс кеш "може мати за собою силу", але ринок будь-що має поставити справедливу ціну за наявності конкуренції.

При цьому він зазначив, що існуючий курс гривні може спричинити лише "сірий" імпорт, тому що купити долар можна дешевше на міжбанківському ринку (за курсом 36,57-36,93 грн/$1) без обмежень вже по "критичному" імпорту .

У свою чергу аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук наголошує на збереженні спреду на готівковому ринку порівняно з офіційним курсом.

"При поточному дизайні валютної політики офіційний курс впливає на безготівкові операції, проте канали впливу на готівковий сегмент залишаються обмеженими. З одного боку, НБУ ускладнив надходження іноземної готівки за допомогою платіжних карток. Але з іншого, фізособи отримали можливість купувати безготівкову валюту в межах ліміту 50 тис. грн еквівалент на місяць", – додав банкір.

За його словами, таке рішення ще не повною мірою позначилося на ринку, адже банкам потрібен час, щоб реалізувати таку можливість зручно для клієнтів, наприклад, онлайн.

Хведчук очікує, що найближчими місяцями НБУ утримуватиме безготівковий курс гривні близьким до фіксованого офіційного, оскільки пропозиція валюти на безготівковому сегменті зросла після корекції курсу, а обсяги готівкового ринку не такі значні, щоб миттєво впливати на безготівковий ринок.

Згідно з його прогнозом, наступні дії НБУ будуть спрямовані на пошук дизайну валютної політики з оптимальним балансом валютних інтервенцій та спреду на готівковому ринку.

Раніше повідомлялося, що зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22 та 25 липня суттєво перевищував попит на неї.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.