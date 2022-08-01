Нацбанк зупинив ліцензії страхової компанії власника збанкрутілого "Мегабанку"

Національний банк України (НБУ) тимчасово зупинив ліцензії на здійснення страхової діяльності АТ "СК "Мега-Гарант" у зв’язку з порушенням обов’язкових фінансових нормативів.

Як повідомляє пресслужба НБУ, істотна частка активів страхової компанії була розміщена в "Мегабанку", який 3 червня було віднесено до категорії неплатоспроможних.

"Внаслідок цього АТ "СК "Мега-Гарант" втратила великий обсяг прийнятних активів, якими забезпечується платоспроможність страховика. Це призвело до того, що станом на 7 червня 2022 року страховик не дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу, а також нормативу ризиковості операцій", – пояснили в Нацбанку.

Страховику надано строк для усунення порушень, що стали підставою для застосування заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії, до 30 вересня.

Власником СК "Мега-Гарант" у державному реєстрі вказано основного акціонера "Мегабанку" та незмінного директора держпідприємства "Українські енергетичні машини" (раніше – "Турбоатом") Віктора Суботіна.

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Нагадаємо, 2 червня Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а 21 липня вирішив ліквідувати банк.

В Нацбанку зазначали, що проблеми в діяльності "Мегабанку" не були спричинені запровадженням воєнного стану, а почалися задовго до початку війни. Зокрема, банк було віднесено до категорії проблемних ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику, систематичне кредитування пов’язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі, невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 21 травня Нацбанк оцінює у 4,4 млрд грн. Водночас, за даними Нацбанку, державна компанія "Укренергомашини" на рахунках оголошеного неплатоспроможним "Мегабанку" тримала 1,4 млрд грн.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.