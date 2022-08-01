Ціна російської нафти знизилася в липні до $78 за барель

Середня ціна нафти Urals, основного товару російського експорту, у липні 2022 року знизилася на 10,1% по відношенню до червня цього року до $78,41 за барель, а в річному вираженні зросла на 8,6%.

Про це повідомляє Мінфін Росії, передає enkorr.

"Середня ціна на нафту марки Urals у липні 2022 року склалася у розмірі $78,41 за барель, що у 1,09 разів вище, ніж у липні 2021 року ($72,17 за барель)", – йдеться у повідомленні відомства.

У червні 2022 року марка Urals коштувала в середньому $87,25 за барель.

У січні-липні 2022 року середня ціна на Urals склалася у розмірі $83,27 за барель проти $64,68 за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, щоб обмежити доходи РФ від експорту нафти на тлі високих світових цін США та їхні союзники в рамкаїх "Великої сімки" (G7) обговорюють плани обмежити ціну на російську нафту у діапазоні між $40 і $60 за барель.

Однак в експертному середовищі існує багато скепсису щодо того, що цієї угоди вдасться досягнути найближчим часом. Одна з проблем полягає в тому, що запровадження нового механізму вимагатиме від Європейського Союзу внесення змін до останнього пакету санкцій, який передбачає повну заборону на надання низки послуг для транспортування російської нафти.

Тим часом Росія намагається перенаправити експорт нафти з традиційних ринків у Індію та Китай.