Нацбанк анулював ліцензії кредитної спілки "Ростовщик"

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг для кредитної спілки "Ростовщик".

Як повідомила пресслужба регулятора, рішення набуло чинності з 1 серпня.

Раніше до цієї кредитної спілки вже був застосований захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, однак вона не усунула порушення.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових

Крім того, НБУ призупинив ліцензію на провадження діяльності з надання гарантій ТОВ "ФК "ФІН2ГОУ", яке займається наданням швидких споживчих кредитів.

"За результатами звітності за четвертий квартал 2021 року встановлено, що на ринку гарантій фінустанова не дотримується обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. Фінансовій компанії надано строк для усунення порушень, що стали підставою для застосування заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії, до 26 жовтня", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Нацбанк через порушення нормативів застосував захід впливу до ТОВ "Голд Спліт", воно зобов’язане вжити заходів для усунення порушення у строк не пізніше трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.