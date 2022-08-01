Латвія припинила дію угоди з Росією про спрощений прикордонний рух
Латвія призупинила дію угоди з Росією щодо спрощеного режиму поїздок для мешканців прикордонних регіонів, яка діяла з 2010 року.
Рішення призупинити дію договору латвійський уряд схвалив 14 липня, воно набуло чинності сьогодні, 1 серпня, повідомляє Deutsche Wellе.
Воно пов'язане з закриттям Росією латвійського консульства в Пскові, яке було єдиною дипломатичною установою, що видавала латвійські прикордонні дозволи росіянам.
Як повідомлялося, Латвія також є однією з небагатьох країн ЄС, які припинили видачу туристичних віз громадянам РФ після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
У квітні Латвія призупинили видачу росіянам і білорусам "золотих віз" – посвідок на проживання в обмін на інвестиції.
Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс наполягає, що Європейський Союз має розглядати Росію як державу-спонсора тероризму, а на туристичні візи для росіян повинен запровадити заборону.
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