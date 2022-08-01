"Укрпошта" припинила роботу на окупованих територіях

"Укрпошта" зупинила роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Відсьогодні, перший раз із 24 лютого, "Укрпошта" працює лише на території, підконтрольній Україні. До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливості", – написав Смілянський.

Він додав, що російські загарбники не дають нам доставляти пенсії, бо їм "треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем".