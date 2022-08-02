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Новини
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Банк Росії спрогнозував подальше падіння російської економіки

дефолт,росія

Банк Росії оцінив падіння економіки РФ у другому кварталі 2022 року у 4,3%, у третьому кварталі падіння російського ВВП поглибиться до 7%.

Відповідні прогнози містяться у липневій доповіді ЦБ РФ про грошово-кредитну політику, повідомляє російський Інтерфакс.

Річна інфляція у третьому кварталі, за оцінкою російського центробанку, становитиме 14,5%.

Мінекономрозвитку РФ раніше оцінило зниження ВВП за підсумками другого кварталу у 4%.

При цьому ЦБ РФ 22 липня оновив прогноз, дещо покращивши очікування щодо падіння ВВП у 2022 році до 4-6% з мінус 8-10% у квітневому прогнозі.

Прогноз ЦБ щодо інфляції в РФ на 2022 рік знижено до 12-15% з 14-17%, що очікувалися в червні.

Як повідомлялося, консенсус-прогноз російських аналітиків на початку квітня передбачав падіння ВВП Росії у 2022 році на 8,4%. Світовий банк прогнозував падіння ВВП РФ на 11,2%.

Автор: 

банки (6978) ВВП (1150) росія (14271) рубль (331)


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яка сумна новина (с)
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02.08.2022 11:48 Відповісти
Китай болтаеться у нуля, США и Еврозона в рецесии...есть все предпосылки для падения цены на нефть...к осени в россии будет самое веселье
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02.08.2022 13:03 Відповісти
К сожалению украинская экономика падает гораздо быстрее чем Российская.....
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02.08.2022 14:56 Відповісти
що там пише банк расеї можна множити на 2. Вони ніколи правди не скажуть
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02.08.2022 16:15 Відповісти

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