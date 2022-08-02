Банк Росії спрогнозував подальше падіння російської економіки

Банк Росії оцінив падіння економіки РФ у другому кварталі 2022 року у 4,3%, у третьому кварталі падіння російського ВВП поглибиться до 7%.

Відповідні прогнози містяться у липневій доповіді ЦБ РФ про грошово-кредитну політику, повідомляє російський Інтерфакс.

Річна інфляція у третьому кварталі, за оцінкою російського центробанку, становитиме 14,5%.

Мінекономрозвитку РФ раніше оцінило зниження ВВП за підсумками другого кварталу у 4%.

При цьому ЦБ РФ 22 липня оновив прогноз, дещо покращивши очікування щодо падіння ВВП у 2022 році до 4-6% з мінус 8-10% у квітневому прогнозі.

Прогноз ЦБ щодо інфляції в РФ на 2022 рік знижено до 12-15% з 14-17%, що очікувалися в червні.

Як повідомлялося, консенсус-прогноз російських аналітиків на початку квітня передбачав падіння ВВП Росії у 2022 році на 8,4%. Світовий банк прогнозував падіння ВВП РФ на 11,2%.