Банк Росії спрогнозував подальше падіння російської економіки
Банк Росії оцінив падіння економіки РФ у другому кварталі 2022 року у 4,3%, у третьому кварталі падіння російського ВВП поглибиться до 7%.
Відповідні прогнози містяться у липневій доповіді ЦБ РФ про грошово-кредитну політику, повідомляє російський Інтерфакс.
Річна інфляція у третьому кварталі, за оцінкою російського центробанку, становитиме 14,5%.
Мінекономрозвитку РФ раніше оцінило зниження ВВП за підсумками другого кварталу у 4%.
При цьому ЦБ РФ 22 липня оновив прогноз, дещо покращивши очікування щодо падіння ВВП у 2022 році до 4-6% з мінус 8-10% у квітневому прогнозі.
Прогноз ЦБ щодо інфляції в РФ на 2022 рік знижено до 12-15% з 14-17%, що очікувалися в червні.
Як повідомлялося, консенсус-прогноз російських аналітиків на початку квітня передбачав падіння ВВП Росії у 2022 році на 8,4%. Світовий банк прогнозував падіння ВВП РФ на 11,2%.
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