Обсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць на 22 мільярди, – НБУ

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України зріс у червні на 21,9 млрд грн до 339,31 млрд грн, у другому кварталі загалом обсяг NPL збільшився на 33,1 млрд грн.

У підсумку частка непрацюючих кредитів станом на 1 липня зросла до 29,7% порівняно 27,6% на 1 червня, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

За квітень-червень частка непрацюючих кредитів у портфелі банків збільшилася на 2,6 в.п.

"Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну змінило тенденцію до поступового скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL), що тривало з 2018 року. Глибока економічна криза, спричинена війною, очікувано призводить до суттєвого погіршення платоспроможності позичальників, а отже – до зростання втрат від кредитного ризику та частки NPL", – констатує Нацбанк.

Водночас регулятор зауважує, що банки вже розпочали поступове визнання NPL.