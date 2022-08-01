Дефіцит держбюджету в липні впав у 38 разів, – Мінфін

У липні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 169,6 млрд гривень, водночас касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 182,5 млрд грн, у тому числі загального фонду у сумі 174,5 млрд грн, або 94,9% від розпису липня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України.

Таким чином фактичний дефіцит держбюджету у липні зменшився до 3,7 млрд грн (у тому числі, загального фонду – 4,8 млрд грн), порівняно із 141,2 млрд грн у червні, 113,4 млрд грн – у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 35,4 млрд грн (зібрано 35,4 млрд, відшкодовано 0,6 млн грн);

податку на додану вартість зі ввезених на митну територію України товарів – 20,2 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 13,3 млрд грн;

акцизного податку – 7,8 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 4,8 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 3,6 млрд грн;

ввізне та вивізне мито – 1,9 млрд гривень.

Також у липні до загального фонду державного бюджету надійшло 80,4 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у липні 2022 року становили 34,3 млрд гривень.

В Мінфіні вказують на суттєві зміни у надходженнях у липні податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, податку на прибуток підприємств та митних платежів, які зокрема, були обумовлені наступними факторами:

граничним строком сплати податків та зборів (не пізніше 31 липня 2022 року) для платників податків, які мали можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, але не дотримувалися їх і звільнялися від відповідальності.

скасуванням з 1 липня 2022 року окремих пільг з оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку, а також транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Водночас касові видатки державного бюджету за січень-липень 2022 року становили 1 218 млрд грн, у тому числі, загального фонду – 1 147,7 млрд грн, або 80,7% від розпису звітного періоду.

При цьому, у липні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 182,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 174,5 млрд грн, або 94,9% від розпису липня.

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Загалом за січень-липень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 412 млрд грн, у тому числі, загальний фонд – у сумі 411,3 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-липень 2022 року дефіциту у сумі 743,4 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2022 року склали 613,8 млрд грн або 115,6 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 402,1 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 44,2 млрд грн ($1,07 млрд та 388,3 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 344,5 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України – 255 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 211,7 млрд грн.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, у червні 2022 року надходження до загального фонду державного бюджету склали 97,3 млрд грн, а касові видатки – 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 232,4 млрд грн, або 83,3% від розпису. Таким чином, фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.