Австралія наступного року може зіткнутися з дефіцитом газу

Австралія зіткнеться з економічно небезпечним дефіцитом природного газу в 2023 році, і уряд повинен працювати з виробниками, щоб ті негайно почали перенаправляти призначений для експорту СПГ на внутрішній ринок.

Про це заявила Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC), передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, брак газу на східному узбережжі країни може призвести до вимушеного закриття виробництв. Очікуваний дефіцит еквівалентний приблизно 10% прогнозованого внутрішнього попиту на східному узбережжі, де розташовані три найбільші міста Австралії.

"Це значне погіршення умов порівняно з тим, що рік тому ми прогнозували на 2022 рік, і воно становить реальний ризик для енергетичної безпеки Австралії", – йдеться у звіті ACCC.

Комісія підтримує нещодавню заяву уряду про те, що вона перегляне та розширить надзвичайний механізм, який дозволяє йому змушувати виробників віддавати пріоритет внутрішньому попиту на конкурентних умовах.

Великі виробники СПГ нині розраховують експортувати більшість незаконтрактованих обсягів. Натомість їм слід збільшити внутрішню пропозицію до кінця 2022 року, щоб запобігти виникненню дефіциту на початку наступного року, зазначається у повідомленні ACCC.

Минулого тижня оператор енергетичного ринку Австралії повідомив, що оптові ціни на енергоносії у квітні-червні потроїлися порівняно з попередніми трьома місяцями. В ACCC вважають, що нестача газу може чинити додатковий підвищувальний тиск на вартість енергоресурсів.

Як повідомлялося у квітні цього року Австралія ввела санкції проти "Газпрому".