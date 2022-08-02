Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 1,5 мільярда

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 166 пільгових кредитів на загальну суму 1,55 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом із початку дії програми станом на 1 серпня підприємці отримали від уповноважених банків 45 933 кредити на загальну суму 130,49 млрд грн, з яких 29 364 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 51,9 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні було 11 111 кредитних договорів на загальну суму 43,45 млрд грн.

Із них 670 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 4,12 млрд грн – як антикризові кредити, 3,48 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,65 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 15,5 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.