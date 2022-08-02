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Новини
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Продукція Philip Morris тимчасово вироблятиметься на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві

табак,сигареты

У серпні 2022 року фабрика Імперіал Тобакко, розташована у Києві, розпочне виробництво сигарет під торговельними марками Bond Street, L&M, Marlboro, Parliament та Philip Morris, що належать компанії Philip Morris International (PMI).

Такий крок дозволить забезпечувати потреби українських споживачів та зберегти доступність продукції "Філіп Морріс" в Україні, йдеться в повідомленні компанії.

"З 24 лютого робота нашої фабрики зупинена через бойові дії у Харківській області. З самого початку війни ми шукали альтернативні способи, як забезпечити поставки продукції. Ми дуже раді, що знайшли взаємовигідне рішення з компанією "Імперіал Тобакко", яка вироблятиме продукцію відповідно до високих стандартів якості PMI. Для "Філіп Морріс" це тимчасовий захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво на нашій харківській фабриці, щойно це стане безпечним для працівників", – сказав генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Зазначається, що угода дозволить зберегти робочі місця, покращити забезпечення продукцією українського ринку та гарантувати сплату податків до державного бюджету.

"Фабрика "Імперіал Тобакко" в Києві має значний виробничий потенціал і сильну професійну команду, щоб забезпечити виробництво додаткових обсягів продукції якісно і в потрібний термін. З початку війни наше підприємство не може виконувати експортні поставки, тому угода з "Філіп Морріс" дозволить завантажити наші потужності. Для нас це унікальний досвід, що став можливим через критичні умови, в яких зараз перебуває країна", – додала голова правління "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" Галина Воробйова.

Через зупинку виробництва у Харківській області "Філіп Морріс" з квітня імпортує продукцію в Україну. Поставки на український ринок забезпечують 8 підприємств PMI.

Із початку війни компанія сплатила до державного бюджету понад 11 млрд грн податків.

Автор: 

тютюн (337) Philip Morris (55) електронні сигарети (53)


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02.08.2022 11:00 Відповісти
шо тобі не подобається? Шо з України не пішло підприємство, яке надає людям роботу а державі - податки до бюджету?

чого б це?
я не палю, але чому не заробити на дебілах?
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02.08.2022 11:03 Відповісти
Гоша, після викуреної цигарки ще ніхто не брав в руку ніж чи знущався з дружини, чи збиває людей на дорогах. А от від алкоголю одні біди. Натомість він відностно доступний. Пляшка якогось шмурдяка в магазині по вартості пачки сигарет. Так, що якщо не палиш то це добре, а курці з такими цінама вже переходять на більш дешеві, купують з підполи. Я не захищаю курців, це їх особиста справа. Але від горілки набагато більше зла аніж від цигарок.
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02.08.2022 11:14 Відповісти
Парламент Найт та ін. геть зникли... Перейшов на Кент 8, але він не такий... Погана звичка, та що поробиш...
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02.08.2022 11:58 Відповісти
Паліть натуральний табак і не буде кашлю. А в супермаркетах що їжа , що табак та інше , це отрута і лайно хімічне .
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02.08.2022 13:39 Відповісти

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