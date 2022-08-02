80% підприємців зменшили виробництво через війну, – дослідження

Більшість українських підприємців (61%) попри війну, вимушену релокацію, складнощі з логістикою та зменшення обсягів продажів продовжують працювати, а 91% з тих, хто призупинив діяльність готові відновитись у майбутньому.

Про це свідчать результати дослідження Mastercard SME Index.

Зазначається, що війна значно вплинула на доходи малого та середнього бізнесу. 79% опитаних констатують зменшення обсягів бізнесу, причому для половини підприємців таке скорочення сягає від 50% до 99%. Водночас кожному п’ятому підприємцю вдалося зберегти (19%) або навіть збільшити (2%) обсяги бізнесу порівняно з довоєнним періодом.

Адаптуючись до нової реальності, кожен другий підприємець (50%) був змушений трансформувати свою бізнес-діяльність. Найчастіше ці зміни стосувалися переорієнтації бізнесу на оборонні потреби країни (17%), перехід до іншої сфери бізнесу (16%) чи перенесення виробничих потужностей в інші регіони України або за кордон (13%).

Водночас для відновлення бізнесу знадобиться час та підтримка. Залежно від довгострокової ситуації в Україні, 41% опитаних прогнозують повернення до довоєнних показників протягом року, 30% вважають, що для цього знадобиться від одного до двох років, а 23% очікують, що зможуть повністю відновитися не раніше ніж, за два-три роки.

Серед головних потреб нині активного бізнесу – нові замовлення та ринки збуту (56%), кошти на розвиток (33%) та допомога з логістикою (23%).

Втім, незважаючи на зменшення рівня доходів та складнощі, з яким стикається малий та середній бізнес сьогодні, українські підприємці активно донатять гроші на благодійність та підтримують волонтерські ініціативи – про це заявляють 74% опитаних.

Також опитування показало, що 70% підприємців використовують цифрові канали продажів. Для 39% з нині працюючих бізнесів такі канали приносять більше половини всіх замовлень.

При цьому 87% бізнесів надають клієнтам можливість безготівкової оплати, а кожен десятий приймає оплату криптовалютою.