Виробництво ліфтів в Росії впало на 40% через вихід іноземних виробників

Після виходу з російського ринку західних виробників ліфтового обладнання обсяги його виробництва в Росії у першому півріччі 2022 року скоротилися на 41% 9 тис. штук.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на дані Росстату.

До цього ситуація була зворотною: у першій половині 2019-2020 років спостерігалося зростання на 16% та 18% відповідно.

Водночас зазначається, що вихід чи заморожування нових проєктів із боку закордонних виробників – лише одна з причин зниження обсягів виробництва ліфтів. Інша – скорочення у першій половині цього року обсягів будівництва загалом по країні.

Навесні забудовники відклали старт низки проєктів, що змусило їх перенести й закупівлю ліфтів. Крім того, на 30% знизилися обсяги фінансування регіональних програм капітального ремонту.

Як повідомлялося, у липні один з найбільших виробників ліфтів та підйомного обладнання у світі, компанія Otis, оголосила про продаж російського бізнесу.

Раніше, у червні, фінська корпорація KONE – світовий лідер у галузі виробництва ліфтів та ескалаторів – ухвалила рішення про передачу свого російського підрозділу його топменеджерам, а також про подальше припинення діяльності KONE у РФ.