На Прикарпатті викрили "благодійників", які продавали призначені для армії авто

Правоохоронці в Івано-Франківській області викрили представників однієї із благодійних організацій на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану вони продавали автівки, призначені для армії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, представники благодійної організації ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби. Вони їх використовували не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку. Вони їх використовували не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування зафіксували продаж трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, за $20 тис.

Під час обшуків виявлено та вилучено 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, а також іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі.