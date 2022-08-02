Прибуток банку Ахметова впав за пів року у 9 разів

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) за перше півріччя задекларував прибуток у 218,6 млн грн. За аналогічний період минулого року банк отримав 1,98 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Finbalance.

Так, запершийквартал він звітував про прибуток 185,8 млн грн (зокрема, за березень був збиток 756,1 млн грн). Тобто прибуток за другий квартал становив 32,8 млн грн.

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 липня – 15,81%.

Як повідомлялося, за 2021 рік ПУМБ отримав рекордні 4,2 млрд грн прибутку.

ПУМБ засновано у 1991 році. Його власником є Рінат Ахметов.