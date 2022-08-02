БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
160 0

Прибуток банку Ахметова впав за пів року у 9 разів

пумб

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) за перше півріччя задекларував прибуток у 218,6 млн грн. За аналогічний період минулого року банк отримав 1,98 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Finbalance.

Так, запершийквартал він звітував про прибуток 185,8 млн грн (зокрема, за березень був збиток 756,1 млн грн). Тобто прибуток за другий квартал становив 32,8 млн грн.

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 липня – 15,81%.

Як повідомлялося, за 2021 рік ПУМБ отримав рекордні 4,2 млрд грн прибутку.

ПУМБ засновано у 1991 році. Його власником є Рінат Ахметов.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) прибуток (1816) ПУМБ (74)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 