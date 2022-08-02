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Дністровська ГЕС зменшила виробництво електроенергії на 43% через низький рівень води

гес,дністровська

У липні Дністровська гідроелектростанція скоротила виробництво електроенергії на 43% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через критично низький рівень води у Дністровському водосховищі.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що за 28 днів липня цього року приплив до Дністровського водосховища дорівнював 64 м3/с, що становить лише 19% місячної норми та 99% забезпеченості. Це є найменшим середнім значенням припливу води у липні за весь період експлуатації Дністровського водосховища, починаючи з 1985 року.

"За останню декаду липня середньодобовий приплив води до Дністровського водосховища зменшився більше ніж втричі у порівнянні з середніми значеннями за багато років. Мала водність призвела до того, що у липні виробіток електроенергії на Дністровській ГЕС зменшився на 43% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", – йдеться у повідомленні.

Водночас "Укргідроенерго" прогнозує, що ситуація й далі погіршуватиметься.

"Можна очікувати і у подальшому збереження низького припливу з тенденцією до зниження, що призведе до зменшення виробітку електроенергії на Дністровській ГЕС в порівнянні з попередніми роками та подальшого зниження рівнів в Дністровському водосховищі для забезпечення мінімальних екологічних попусків в нижній б’єф", – наголосили в компанії.

Автор: 

ГЕС (127) Укргідроенерго (279)


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