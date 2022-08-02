Spotify запустив розділ з подкастами в Україні

Музичний сервіс Spotify запустив в Україні розділ з подкастами.

Компанія поки що не робила офіційних оголошень, але на це звернули увагу користувачі, передає liga.net.

Зазначається, що відповідний розділ з'явився в застосунку автоматично. У десктопній версії подкасти поки що не доступні.

Сервіс Spotify запустився в Україні у 2020 році. Проте розділ подкасти довгий час не працював для українців, вони могли прослуховувати тільки музику.

Spotify – інтернет-сервіс потокового аудіо (стримінговий), що дозволяє легально та безкоштовно прослуховувати понад 50 мільйонів музичних композицій, аудіокниг та подкастів, не скачуючи їх на пристрій. Доступний у вигляді веб-сайту, програм для всіх операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв та медіа-систем автомобілів.

На сервіс припадає понад 36% світового аудіострімінгу, він доступний в Америці, у більшості країн Європи, деяких країнах Азії та Африки, в Австралії та Новій Зеландії.