Прибуток monobank з початку року перевищив 250 мільйонів

"Універсал Банк", на базі ліцензії якого працює проєкт monobank, за підсумками роботи у першому півріччі отримав 250,1 млн грн прибутку порівняно з 1,65 млрд прибутку за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані звітності банку, повідомляє Finbalance.

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 липня становив 19,14%.

Як повідомлялося, у першому кварталі "Універсал банк" отримав збиток на суму 109,6 млн грн. Відповідно за другий квартал банк декларує прибуток на 359,7 млн грн.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.



Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року "Універсал Банк" отримав 3,07 млрд грн прибутку.